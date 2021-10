Renato Cioffi ritroverà due amici, Romaniello ed Ingenito, domani allo stadio Italia dove il Sorrento incrocerà i tacchetti con il San Giorgio in un derby molto atteso (fischio di inizio alle 14.30). Convocato l’ultimo arrivato Sannino mentre Sosa è stato trasferito al Fasano. “Può essere un bivio importante – afferma l’allenatore rossonero – perché vogliamo dare continuità alla prestazione ottima che abbiamo offerto a Molfetta e nel contempo centrare il risultato pieno. Sappiamo bene, molto bene, che non sarà affatto facile. Il San Giorgio meriterebbe una classifica migliore, ha perso alcune gare di misura ed ha calciatori importanti. Noi dovremo lottare dal primo all’ultimo minuto per riuscire a prevalere. Abbiamo qualche situazione da valutare, non abbiamo potuto quasi mai dare continuità ad una formazione “base” ma sono certo che chi verrà chiamato in causa risponderà presente come sempre. In casa abbiamo giocato fin qui tre partite, non è sempre facile perché le avversarie si chiudono e ripartono. Dovremo avere pazienza e qualità. Saluterò con piacere Nicola e Checco, che sono stati miei calciatori: auguro loro io meglio, ma da domenica prossima”.