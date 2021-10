Sorrento off limits per tre giorni, scuole chiuse, disagi per tutti, ma grande risalto mediatico per il G20 del Commercio con Di Maio. Abbiamo già scritto come Gaetano Milone, decano fra i giornalisti della Penisola sorrentina, ha esposto come i giornalisti locali siano stati maltrattati e siano stati ristretti gli accrediti aggiungendo un obbligo di tampone, pare a pagamento degli stessi giornalisti, che non era previsto inizialmente con l’accredito, di come Di Maio al Circolo dei Forestieri abbia chiesto di tener lontani i giornalisti da un evento che non può, secondo noi, definirsi privato , fra l’altro previsto e scritto nel programma, stasera tanti non sono stati accreditati, il Presidente del Consiglio Luigi Di Prisco fa un post con una pizza che mangia in famiglia, ma c’è chi rileva anche altri problemi , come ha detto Gaetano Milano ” Potrei sbagliarmi ma leggo tra le righe una garbata protesta del Presidente del Consiglio Comunale per non essere stato invitato a partecipare nel suo ruolo istituzionale a cena di rappresentanza in questo momento di grossa visibilità di Sorrento grazie al G20.” L’unico presente, infatti, è il sindaco Massimo Coppola: Di Prisco abbozza e non risponde alle provocazioni dice che sta semplicemente cenando con la famiglia, cosa singolare per un politico nel giorno del più importante evento al mondo nel campo.