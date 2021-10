Sorrento cimitero chiuso , proteste dei cittadini sotto la pioggia. Giungono proteste per la chiusura del cimitero in Via San Renato, diversi cittadini sono rimasti fuori in attesa dell’apertura sotto la pioggia senza avere informazioni. Appena abbiamo qualche nota vi informeremo. Sembra che vi sia stato un ritardo nella riapertura , visto che il mercoledì è stato introdotto come aperto . Il comunicato che prevedeva l’apertura del cimitero è il seguente

Il cimitero comunale di Sorrento resterà aperto anche il mercoledì. Mentre sarà possibile effettuare attività amministrative solo nei giorni feriali. Queste le due importanti novità previste da un’ordinanza firmata dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola. Gli orari di apertura sono dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 15 alle 17. La domenica e i giorni festivi la chiusura è alle ore 12.