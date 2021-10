Sorrento / Castellammare , incidente sulla S.S. 145, traffico in tilt

Castellammare di Stabia Incidente sulla Strada Statale 145 nella serata odierna. Per cause ancora da accertare, due vetture sono state protagoniste di un sinistro che inevitabilmente ha bloccato il traffico veicolare. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso come la polizia municipale di Castellammare di Stabia e i medici del San Leonardo. Code segnalate sia in direzione Sorrento che in direzione Napoli considerato che le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire quanto accaduto anche grazie alla testimonianza dei testimoni e dei protagonisti dell’impatto. Da valutare anche la condizione dei passeggeri che hanno avuto bisogno delle cure dei medici stabiesi. La strada sarà riaperta completamente dopo la rimozione dei mezzi incidentati.