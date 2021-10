Sorrento capitale mondiale del Commercio col G20 “Ue e Usa, prospettive condivise “, oggi ultimo giorno mille uomini per la sicurezza

Sorrento ( Napoli ) “Ue e Usa condividono la più grande relazione commerciale e di investimenti nel mondo e stiamo lavorando duramente per trovare punti in comune in preparazione alla dodicesima Conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del Commercio (MC12)”, che si terrà a Ginevra dal 30 novembre al 3 dicembre. Lo scrive su Twitter il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, dopo un incontro a Sorrento con la rappresentante del commercio Usa, Katherine Tai, alla vigilia del G20 commercio a Sorrento . I due hanno parlato delle “prospettive condivise sulle questioni del commercio mondiale”.

Oggi ultimo giorno del G20 a Sorrento con mille uomini delle forze dell’ordine schierati per la sicurezza in Penisola Sorrentina, controlli già da Vico Equense, mentre da Sant’Agnello a Sorrento divieti di sosta e di accessi, una vera e propria zona rossa.

Sorrento è diventata la capitale del commercio internazionale in questi giorni, come annunciato dal sindaco Coppola. L’Italia detiene la presidenza e Di Maio ha voluto l’incontro qui in Campania, ovviamente la speranza è che si ottengano dei miglioramenti sul commercio, l’ Italia è penalizzata in particolare sui dazi, e anche dei risultati sulle disparità di beni essenziali, come si sono rivelati anche i medicinali durante questa pandemia da Covid. Ieri questa mattina incontri al Correale con i pari Ministri di altre nazioni, oggi sessioni di lavoro all’hotel Riviera poi al Tasso la conferenza stampa conclusiva e stasera si torna alla normalità.