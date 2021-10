Sorrento Calcio, una Gold Card per il sindaco Massimo Coppola

Il Sorrento Calcio vanta da sempre un tifoso d’eccezione, che quest’oggi ha ricevuto un “attestato” di appartenenza al Club. Il sindaco del capoluogo peninsulare, Massimo Coppola, oltre a tifare i noti colori bianconeri d’Italia, è anche supporter di quelli rossoneri della città che governa da un anno. E in mattinata, come postato sui social “Il segretario del Sorrento Calcio 1945, Benito Starace, si è recato oggi nella casa comunale per consegnare al sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, la Gold Card del club. Una tessera che per il Sorrento rappresenta un simbolo di appartenenza alla grande famiglia rossonera, della quale il sindaco Coppola fa parte a pieno titolo”.