Peppe La Monica, fondamentale centrocampista rossonero si dichiara nella rubrica Dammi il Cinque: “Ho iniziato a giocare a calcio per i sogni e gli obiettivi che volevo raggiungere da quando ero piccolino. Ora mi trovo a giocare qui con il Sorrento anche grazie alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto”. Di sogni però ce ne sono ancora: “Spero che sarà l’ultimo anno in serie D per me e che possa arrivare più in alto possibile”. Gli esordi da calciatore: “Il mio primo allenatore è stato Maurizio Coppola con la Libertas Stabia, con il quale ho iniziato a giocare da mezzala. L’idolo a cui mi sono ispirato invece è Vidal”. Da stabiese per La Monica sarebbe bello: “giocare nella mia città, con la mia gente ed il mio pubblico perché è emozionante esultare sotto la curva, ma anche di arrivare ancora più in alto, per esempio in C. Ringraziare qualcuno? Sicuramente il direttore Amodio, che mi ha portato in penisola, mister Maiuri, che mi fatto crescere tantissimo e mister Campana, che avevo a Gragnano e che mi sperimentava in più ruoli”. Il Sorrento è un gruppo unito ma: “il compagno con cui vado più d’accordo è Andrea Cassata mentre quello che devo conoscere di più è Pasquale, che si è aggregato da poco. Obiettivi della squadra? Beh, in primis la salvezza, poi a racimolare quanti più punti è possibile. Spero che Cassata possa fare più di 10 gol e sicuramente ne farà più di me perché lui gioca più in attacco”.