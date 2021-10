Sorrento Calcio – Mister Cioffi: “Abbiamo evitato una beffa”

“Abbiamo evitato una beffa, sono molto soddisfatto della prestazione e della reazione della squadra”. Renato Cioffi si tiene stretto il punto di Molfetta ma soprattutto la personalità con la quale il Sorrento ha giocato in casa dei biancorossi: “Se abbiamo concesso loro solo due tiri in porta ed un calcio d’angolo vuol dire che siamo stai quasi sempre nella metà campo avversaria tenendo in mano il pallino del gioco. Per continuità di rendimento, credo sia stato il miglior Sorrento della stagione perché altre volte avevano fatto bene per spezzoni delle varie gare ma oggi siamo stati intensi per novata minuti”. Ottima anche la determinazione mostrata per arrivare al pareggio: “La squadra ha dimostrato che non ci stava a perdere, tutti hanno dato il massimo e dimostrato grande partecipazione. Vorrei sempre questo Sorrento, magari con più tranquillità lì davanti per riuscire a concretizzare meglio quello che creiamo”.