Sorrento Calcio, l’attaccante Alfonso Gargiulo è diventato dottore!

L’attaccante del Sorrento Alfonso Gargiulo è diventato dottore! Nella giornata di ieri il bomber rossonero ha tagliato il traguardo della laurea in Economia Internazionale presso la Link University Campus di Roma, con una tesi dal titolo “ABC Activity Based Costing: un caso applicativo”. Ora Alfonso proseguirà gli studi specializzandosi in “sport business e management” (corso universitario di durata biennale), continuando a coltivare dunque la sua passione per il calcio e nel contempo quella per le materie economiche. Ad maiora bomber, anzi… Dottore!