Sorrento Calcio: Carmine Pio Sannino torna in rossonero

A campionati iniziati, ancora variazioni nelle rose. In particolare il Sorrento ed il Vico Equense hanno fatto uno scambio di giocatori, come da comunicato. “Il Sorrento Calcio 1945 rende noto di aver ingaggiato il centrocampista classe 2001 Carmine Pio Sannino, proveniente dal Vico Equense. Sannino, originario di Torre Annunziata torna a vestire la maglia rossonera con la quale ha esordito in D, a Bitonto, il 28 aprile del 2019 ed ha totalizzato in quella stagione 22 presenze (con 5 reti al suo attivo) nella Juniores Nazionale. Per lui anche la gioia di una rete con il Sorrento – durante la lotteria dei rigori – in Coppa Italia contro il Nola, nella stagione 2018/19 ed una apparizione – sempre in Coppa Italia – nella stagione 2019/20 contro il Giugliano, prima di approdare al Vico Equense dove è stato protagonista della salvezza della squadra di Giovanni Ferraro nel campionato (poi sospeso per Covid) e nella passata stagione quando i vicani hanno ripreso a giocare dopo la sosta forzata a causa della pandemia. Nel contempo, il Sorrento Calcio 1945 rende noto di aver trasferito al Vico Equense in Eccellenza, l’attaccante classe 2002 Francesco Guidoni”.