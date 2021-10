Bella vittoria del Sorrento con il Brindisi quella di ieri. Anche mister Cioffi, dopo la gara, ha dichiarato: “Dobbiamo essere felici e fare i complimenti a questa squadra, sette punti in quattro partite sono un ottimo bottino. Abbiamo creato diverse occasioni per mandare la gara in archivio ma non le abbiamo sfruttate. Tuttavia, non era facile giocare contro una formazione giovane, che corre tanto, e che non merita la classifica attuale. Dopo Bitonto abbiamo dato continuità di prestazioni e centrato un risultato importante”. Non c’è tempo per i festeggiamenti perché i rossoneri devono sfruttare il poco tempo a disposizione per pensare al prossimo match di domenica prossima a Francavilla.