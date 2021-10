Sorrento, auto fuori strada in via degli Aranci ,colpito un palo dell’illuminazione, falciati decine di motorini in sosta.

Sorrento – Notte concitata in Via degli Aranci, con il traffico bloccato per alcune ore, a causa di un incidente verificatosi all’uscita della curva nei pressi dell’entrata dell’ Hotel Conca Park. L’auto, una Bww con alla guida un giovane del luogo, forse a causa della forte velocita e del manto stradale scivoloso, ha perso il controllo invadendo la corsia opposta schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione.

A causa della velocità sostenuta dopo l’impatto la vettura è rimbalzata sul marciapiede di fronte, dove di solito negli appositi stalli, sono in sosta una moltitudine di motorini , falciandone alcune decine. Solo per fortuna nella carambola non è stata coinvolta una coppia di persone che a quell’ora portavano a passeggio il loro cane.

Seguono attimi concitati, con l’auto completamente distrutta nell’avantreno, con il giovane guidatore del tutto smarrito mentre l’intera carreggiata è coperta in lungo ed in largo per varie decine di metri da detriti e pezzi dei mezzi coinvolti. Sul posto immediatamente si è registrato l’intervento degli agenti del Commissariato della Polizia di Stato ed i Vigili del Fuoco. – 12 ottobre 2021 – salvatorecaccaviello

Fonte e Foto Facebook – Antonino Siniscalchi