Sorrento, Antonino Siniscalchi: “Commilitoni di ieri, commensali di oggi, l’allegria di ieri, la nostalgia di oggi”. Riportiamo il post del giornalista Antonino Siniscalchi:

Giovanni Cammarota, agente e maresciallo emerito della polizia municipale di Sorrento, ha ospitato Pasquale Zoppo e Gennaro Casolla di Napoli, con Ciro Donnarumma di Gragnano. Dopo 52 anni si sono ritrovati, quattro amici, quattro soldati del 157simo reg. Fanteria Leoni di Liguria, di stanza a Genova, classe 1949. Ospiti di Giovanni Cammarota, nel suo eremo sulle colline sorrentine, i quattro amici hanno ripercorso, tra le prelibate proposte enogastronomiche di un master chef d’eccezione come Giovanni, con un soffio di nostalgia, quei giorni con le stellette, buontemponi in una città di mare, non solo in libera uscita, con l’entusiasmo dei vent’anni.