Sorrento – A Mariano Rigillo il Premio alla carriera della “Federico II”

Napoli – A Mariano Rigillo va il Premio alla carriera del master in drammaturgia e cinematografia della “Federico II”. La consegna il 23 ottobre presso il Teatro Tasso di Sorrento. Mariano Rigillo, decano della scena teatrale (il suo nome è legato a Patroni Griffi, al personaggio di Masaniello e al repertorio di Raffaele Viviani), è stato protagonista della grande stagione degli sceneggiati tv degli anni Settanta con colleghi del calibro di Lando Buzzanca, Lucia Bosè, Gabriele Greco e Bianca Guaccero, ha dimostrato con la sua carriera che in drammaturgia la divisione tra tradizione e avanguardia non ha senso, quando si spende una intera vita nella ricerca. Nel 2016 è stato nominato direttore della scuola di recitazione del Teatro Stabile di Napoli, prendendo il posto di Luca De Filippo. La redazione di Positanonews lo ricorda con grande emozione protagonista della XVII Edizione del “Positano Teatro Festival”, diretta dal compianto Direttore artistico Gerardo D’Andrea e condotto da Martina Carpi. Il Direttore artistico del “Festival a più alto tasso panoramico” conferì in quell’occasione, in Piazza dei Racconti, il “Premio Annibale Ruccello” all’attore che confessò: “Dopo aver interpretato tanti Shakespeare e tanti Pirandello, ho un personaggio che mi insegue da sempre e che prima o poi affronterò: Don Chisciotte. Mi attrae questa figura solitaria dell’eroe folle che combatte contro i mulini a vento”. Ci piace ricordare che in quell’occasione il premio fu realizzato dall’artista internazionale Chiara Dynis, che la rassegna era dedicata a Raffaele Viviani omaggiato in apertura da un recital interpretato da Antonella Morea. Infine, a dimostrazione del feeling che lega da sempre Rigillo a Positano, ricordiamo che a lui, nel 2014, l’ex Sindaco Michele De Lucia assegnò il “Premio Pistrice – Città di Positano”. Il Positano Teatro Festival da quest’anno ha un nuovo grande sostenitore il neo Sindaco Giuseppe Guida, l’anfiteatro di Piazza dei Racconti continuerà ad essere palcoscenico per grandi personaggi di cultura.

di Luigi De Rosa

Mariano Rigillo in Piazza dei Racconti, 7 agosto 2020, Positano.