Solenne Cerimonia di Insediamento del Governo della Confraternita della Beata Vergine Immacolata e dei Santi Nicola e Luigi 

Domenica 31 ottobre 2021 alle ore 18.00 si terrà il Solenne giuramento dell’amministrazione della Congrega dei Luigini. Il Dott. Biagio Verdicchio sarà il Priore per i prossimi 5 anni. Il rito si terrà in Basilica, San Michele, alle 18.00 alla presenza degli altri sodalizi della zona. Un ritorno lento ma importante che vede riappropriarci di riti e tradizioni.

Regole della Congrega di Spirito dei Giovani Carottesi tratto dal libro LA CONGREGA DEI LUIGINI

Parte Prima

Governo Generale della Congregazione

1) La Congregazione di Spirito, eretta in Carotto sotto il

titolo di Maria Immacolata, di San Nicola di Bari e di S.

Luigi Gonzaga, detta volgarmente di San Nicola, ha per

suo principale fine dì attendere con ogni premura la

propria santificazione e procurare la salute delle anime

del prossimo, con ì mezzi che sono qui nelle presenti

pagine accennati.

2) La Congregazione è composta di giovani e di celibi,

ancorché siano vecchi.

In caso che il Padre Spirituale ossia Prefetto volesse anche

ammettere qualche adulto ammogliato, questi non avrà

mai voce attiva e passiva.

3) La Congregazione è puramente di Spirito, quindi non è

soggetta ad alcuna autorità politica, o sindacato di

amministrazione od approvazione di regole e di

amministratori superiori di essa. Non è se non una pia

associazione cattolica.

4) Il Direttore governerà in tutto e per tutto la

Congregazione. Farà egli le cariche e le toglierà, come a lui

parrà conveniente; distribuirà gli uffici, secondo che

crederà migliore.

5) Il Direttore Spirituale ammetterà i fratelli e ne espellerà

gl’indegni. La sua determinazione nelle consulte è

decisiva; quella de’ consultori è meramente consultiva.

Egli è che ordina le feste, destina le pratiche devote da

esercitarsi e determina 1 giorni, nei quali si terrà

Congregazione e convoca la consulta, o l’assemblea di

tutti i fratelli, quando lo riterrà opportuno. Egli

conserverà la chiave dell’Archivio della Cappella stessa ed

Oratorio della Congrega.

6) Gli ufficiali maggiori della Congregazione saranno, oltre

un Presidente Onorario, un Priore, due Assistenti, un

Segretario, un Tesoriere e due Consultori. Il Priore

presiederà, sotto la dipendenza sempre del Direttore

Spirituale, a tutte le pratiche devote; darà i segni col

campanello ai fratelli, per avvertirli delle cerimonie da

eseguirsi dai fratelli, e con l’esempio principalmente e con

i consigli li guiderà nella virtù e nella devozione.

Invigilerà, onde i fratelli non vadano a bettole o in altri

luoghi ove fa naufragio miseramente l’anima del giovane.

Visiterà 1 fratelli infermi, insieme agli infermieri;

f>rocurerà con l’aiuto del Padre Direttore il lavoro ai

rateili ridotti in povertà; ammonirà fraternamente quelli

che mancano, ed in caso di ostinazione ne avviserà il

Padre Direttore.

Gli Assistenti, in ordine di anzianità, sostituiranno il

Priore in caso di legittima assenza, e lo aiuteranno nel

disimpegno delle sue mansioni. Il Segretario registrerà i

nomi dei fratelli e la data della loro iscrizione; farà i

verbali delle riunioni, annotando le decisioni prese,

riconosciute e sottoscritte dal Padre Spirituale, ossìa

Direttore. Il Tesoriere raccoglierà l’elemosine e le terrà in

deposito, notandole in un libro; ogni tre mesi renderà

conto dei depositi della presenza del Direttore, della

Banca e dei Consultori e ne riceverà regolare quietanza. Il

Priore potrà spendere per la Congregazione solo lire 5 in

ogni anno, ma non potrà fare, oltre detta somma, spesa

alcuna senza il consenso del Padre Direttore.

7) Gli ufficiali minori saranno: un Maestro dei novizi, due

Cerimonieri, quattro Cantori, due Sagrestani, due

Infermieri, quattro maestrini della dottrina cristiana e due

zelatori. Il maestro dei novizi sarà il superiore dei

maestrini. Egli riserverà a sé stesso l’istruzione dei novizi

della Congregazione, vigilerà onde i maestrini adempiano

Congregazione. I cantori canteranno l’uffizio e le

canzoncine.

I sagrestani dovranno avere in custodia le cose sacre della

Congregazione e ne daranno un inventario al Padre

Direttore. Gl’infermieri, col Priore o da sé, avutone ordine

dal Padre Direttore, visiteranno gl’infermi, però non

andranno mal da soli, ma sempre a due; serviranno ed

aiuteranno i loro fratelli infermi in tutto ciò che potrà

essere loro necessario ed utile e pregheranno il Padre

Direttore, onde si facciano per gl’infermi pubbliche

preghiere per la loro salute. In caso di morte,

chiameranno il Confessore, avviseranno il Parroco ed il

Padre Spirituale, onde gl’infermi abbiano a ricevere gli

ultimi sacramenti e siano assistiti. Avviseranno il Priore

affinchè disponga pei funerali del fratello defunto, e tutti 1

fratelli recitino la terza parte del Rosario per otto giorni ed

ascoltino per otto giorni la Messa, potendolo, e si

comunichino tre volte, applicando tutto al fratello

defunto.

Gli zelatori andranno svegliando i contumaci fratelli,

affinchè non abbandonino l’Oratorio e ritornino alla casa

di Maria SS.

Tutte queste cariche si confermeranno e sì cambieranno a

beneplacito del Padre Spirituale nel giorno anniversario

della fondazione della Congrega del nuovo Oratorio (che

sarebbe il 31 ottobre) nel quale giorno si farà anche una

festa solenne.

Solenne Cerimonia di Insediamento del Governo della Confraternita della Beata Vergine Immacolata e dei Santi Nicola e Luigi