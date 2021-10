Soffre ma vince: il Massa supera l’ostico Cercola

Soffre ma vince: il Massa di oggi, nonostante le numerose assenze, supera l’ostico ostacolo del Cercola. Nel primo tempo gli ospiti si chiudono a riccio e cercano di far passare il tempo senza soffrire. I ragazzi di mr Aiello ci provano ma con scarsa fortuna e convinzione. Pochi gli spunti e le azioni salienti, ma soprattutto si paga la mancanza di un punto di riferimento nell’area di rigore ospite. Ci provano Marino, Inserra e Breglia ad impensierire il portiere rossoblu che si fa trovare pronto. Nell’ultimo minuto una mischia a meno di un metro dalla linea di porta, dovuta ad una corta respinta di Martucci, è risolta in gol da un tap in di Veniero. Dopo due minuti di recupero si va negli spogliatoi a riprendere fiato. La ripresa si apre con il Cercola che si fa più intraprendente e al 13° Miccio è chiamata alla parata decisiva su spunto centrale di Viscovo. Risulterà il suo unico intervento di rilevo per la restante parte della gara. Il Massa attento in difesa, roccioso a centrocampo e veloce nelle ripartenze non consente ai cercolesi di avvinarsi troppo all’area di rigore. Si susseguono i cambi da entrambe le parti alla ricerca dello spunto vincente ma senza grossi risultati. Si arriva al recupero concesso in cinque minuti dal direttore di gara e proprio alla fine Del Prete cade malamente rompendosi il braccio destro al momento dell’appoggio a terra. Pronti i soccorsi dell’ambulanza e corsa all’ospedale di Sorrento. Bisogna attendere ancora prima di poter festeggiare e al 69° del secondo tempo si può esultare festeggiando la terza vittoria consecutiva e la testa della classifica suppure in condominio con i “cugini” del Positano.