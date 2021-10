Siamo ad ottobre, ma a Napoli è già Natale: ecco il mega babbo in piazza

È proprio vero che a Napoli non si perde occasione per far festa e rallegrare l’animo di tutti. Stavolta i partenopei si sono superati: ad ottobre è già Natale. Dopo le luminarie già installate in alcune zone del paese, ecco che spunta un Babbo Natale gigante in piazza Vittoria. A rendere ancor più realistica l’atmosfera natalizia, è quel clima di gran lunga più freddo dell’estate ormai trascorsa.

Il mega babbo è alto circa dieci metri. L’enorme installazione in piazza Vittoria, naturalmente, non è passata inosservata: tantissimi i partenopei che, passando di lì, a piedi o in auto, hanno immortalato il gigante Babbo Natale rosso. Sono in molti ad essersi chiesti anche se sia il caso di cominciare a posizionare luci, addobbi e decorazioni quando mancano ancora oltre due mesi al Natale.