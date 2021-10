Shawn Mendes in visita a Positano e shopping da Casa Mastro

“Siamo felici per voi”. Scrive una pagina di ammiratori di Shawn Mendes su Instagram. Il messaggio è rivolto a Casa Mastro, a Positano, dove il noto cantante ha fatto tappa per un po’ di shopping. Ci sono luoghi irrinunciabili nella città verticale, e le sue tipiche boutique sono uno di questi.

La moda di Positano è famosa in tutto il globo. Quel tessuto, quei colori e quelle forme non si trovano così facilmente in giro. La collezione Casa Mastro, ad esempio, nasce dall’estro di abili sarti positanesi. Dalla camicia al pantalone per lui, dall’abito alla gonna per lei, tutto denota uno stile unico e un eleganza senza tempo che da sempre contraddistingue la MODA MARE POSITANO.

Chi è Shawn Mendes?

Si tratta ovviamente di un personaggio in voga tra i più giovani, ma non solo. Protagonista di molti dei successi passati anche per le radio italiane. Vediamo qualcosa in più sulla sua vita e la sua carriera.