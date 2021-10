Sfasciano i veicoli e rubano i pezzi: almeno 30 i mezzi colpiti tra Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni

Un risveglio da incubo, quello di molti automobilisti che, nella notte tra mercoledì e giovedì, avevano parcheggiato le proprie auto a Salerno, Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare. Danneggiamenti vari, furti all’interno dei veicoli, trafugati addirittura gli pneumatici, gli specchietti e le borchie copridadi delle ruote. E in qualche caso sono sparite pure delle auto: la maggior parte dei casi a Salerno, zona Croce, mentre a Cava de’ Tirreni i danneggiamenti hanno interessato almeno una decina di veicoli.

A Vietri sul mare, invece le auto danneggiate sono otto, ma almeno quattro sono state ridotte in condizioni pietose: i proprietari hanno presentato regolare denuncia alla locale stazione dei carabinieri diretti dal comandante Antonio Fogliame . Sono al vaglio dei militari, a Salerno, a Cava de’ Tirreni ed a Vietri sul mare, le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza, laddove installate, per segnalare alle autorità competenti i malviventi. Ad essere attenzionate dai malviventi sono state soprattutto auto di marca Fiat , con una certa predilezione per le Cinquecento o le macchine di media cilindrata. Al momento sono in corso le indagini: le forze dell’ordine hanno dei sospetti e contano di acciuffare i responsabili nei prossimi giorni.