“Ci teniamo il punto visto il valore dell’avversario, ma tranne i primi venti minuti non abbiamo sofferto il Bitonto e direi che siamo rammaricati perché onestamente meritavamo i tre punti”. L’analisi di Renato Cioffi post Bitonto-Sorrento è lucida e onesta: “Spero che questa gara a Bitonto abbia dato consapevolezza ai ragazzi dei loro mezzi che sono importanti. Adesso sotto con il Brindisi perché sarà dura visto che in casa nostra le avversarie si difendono e ci lasciano meno spazi per fare il nostro gioco”. Felice del suo secondo gol stagionale, il primo in campionato, Giuseppe La Monica: “Sono contento a livello personale ma forse un po’ dispiaciuto perché avremmo potuto anche vincerla in superiorità numerica. Cercheremo di fare risultati pieno contro il Brindisi”.