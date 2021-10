Seconda trasferta consecutiva per i rossoneri: domenica alle 15:00 Molfetta – Sorrento

Si torna in campo per l’ottava giornata di campionato di serie D: Sorrento di scena ancora fuori casa, precisamente a Molfetta. Appuntamento domenica allo stadio Paolo Poli, fischio di inizio alle ore 15.00. I biglietti del settore ospiti potranno essere acquistati solo in prevendita – attraverso il circuito Ciaoticket – al prezzo di 11 €. Il Sorrento deve riscattarsi dopo la bruttissima sconfitta con il Rotonda, mentre i padroni di casa sono reduci da una vittoria in trasferta con il Francavilla con il risultato di 0-1.