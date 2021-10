Sea Cloud Spirit, uno dei velieri più grandi al mondo, arriva in costiera amalfitana

La Sea Cloud Spirit, una delle imbarcazioni a vela più grandi del mondo, questa mattina è arrivata nelle acque della costiera amalfitana incantando tutti coloro che hanno avuto la fortuna di poterla ammirare. Imponente e bellissima, l’imbarcazione ha poi raggiunto la Stazione Marittima di Salerno.

Di proprietà della società tedesca Sea Cloud Cruises, è stata costruita nel gennaio del 2021 presso il cantiere del gruppo Rodman e inaugurata agli inizi di settembre. Il suo aspetto è quello tipico dei velieri ma in realtà è stata pensata come una nave da crociera riservata ad un massimo di 136 passeggeri, che possono godere di diversi comfort all’avanguardia, in perfetto stile yacht.

Sotto coperta si trova un’esclusiva area benessere e spa, una sala fitness vista mare e molto altro. La nave è dotata anche di ampi spazi all’aperto, in particolare di un bistrot che rende l’atmosfera ancora più romantica di quanto si possa immaginare. Con i suoi 135,7 metri di lunghezza e 17 metri di larghezza, è tra le barche a vela per il turismo più grandi di sempre.

