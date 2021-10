Scuola , casi covid a Torre del Greco. Allarme in Penisola sorrentina per presunti contagi, non confermati, a Piano di Sorrento . In provincia di Napoli si parla di una decina di studenti dell’istituto comprensivo Giovanni Battista Angioletti contagiati. A Piano si parla di alcuni presunti casi in una seconda, genitori hanno contattato Positanonews in tal senso, ma non abbiamo avuto conferme dalla scuola e dall’amministrazione, quindi non ci sono casi di positività al Covid accertati . Sarebbe il caso comunque di attivarsi per i test salivari, visto che in Costiera amalfitana, ma anche nel circondario in Campania, cominciano a crescere i contagi per coronavirus Covid – 19 nelle scuole medie ed elementari . Questo per invitare tutti a fare molta attenzione, il Covid non è finito. Per quanto riguarda Piano nessuna conferma, quindi NON CI SONO CASI DI COVID . RINGRAZIAMO IL SINDACO CAPPIELLO E MAURIZIO GARGIULO al proposito.

La situazione a Torre del Greco

Undici nuovi casi di positività al virus a Torre del Greco, con 2 guarigioni nelle ultime 24 ore. E’ questo il resoconto del bollettino odierno del comune vesuviano.

Il bilancio attuale parla quindi di 100 persone attualmente positive al covid, delle quali 12 ricoverate in ospedale e 88 in quarantena a casa. I guariti sono 6783 mentre i morti restano 176

La situazione a Piano di Sorrento

I dati ufficiali del Comune di Piano di Sorrento, sulla base delle comunicazioni dell’ASL di Castellammare di Stabia, per il comprensorio di questa area, non registrano nuovi contagiati al Covid. Sono solo 7 ( sette) nessun nuovo caso negli ultimi giorni dunque. Ecco i report ufficiali pubblicati sulla pagina Facebook della Città di Piano di Sorrento