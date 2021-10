La sesta giornata di campionato si conclude amaramente per il Sorrento Futsal che perde in casa per 4-2 con il Terzino. Nella tendostruttura di Sant’Agnello, i ragazzi di mister Breglia disputano la partita a porte chiuse, come da ordinanza sindacale, dominando nel secondo tempo, ma con scarsi risultati. Al termine del match mister Breglia afferma: “Bella partita contro una squadra che farà un gran campionato. Noi stiamo crescendo, ma abbiamo tanti rimpianti. Bene anche la nostra linea verde, sempre più pronti per questa categoria. Avanti così”.