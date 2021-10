Sciopero nazionale: le corse garantite dall’Eav. In relazione allo sciopero nazionale dell’O.S. USB in corso, considerata l’adesione del personale DCO (Direzione Centrale Operativa – Centro controllo traffico ferroviario), sia delle linee vesuviane che delle linee flegree (circa una decina di addetti), a prescindere delle adesioni del personale treno, per tutte le linee ferroviarie saranno effettuate solo le corse previste nella fascia di garanzia.

Le corse garantite sono pubblicate su eavsrl.it e sulla pagina facebook di Eav.

Di seguito sono sinteticamente riportate le prime e le ultime partenze nella fascia di garanzia :

LINEE VESUVIANE –

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32

da Napoli per

Sorrento DD 13:36

Sarno 14:04

Baiano 13:38

Poggiomarino 14:11

Torre d. Greco via CDN 13:50

per Napoli da

Sorrento 13:36

Sarno 13:22

Baiano 13:44

Poggiomarino 14:04

Torre d. Greco via CDN 14:37

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per

Sorrento 17:06

Sarno 17:16

Baiano 17:14

Poggiomarino 16:35

Torre d. Greco via CDN 17:02

per Napoli da

Sorrento 16:48

Sarno 16:34

Baiano 16:56

Poggiomarino 17:16

Torre d. Greco via CDN 17:01

LINEE FLEGREE – CUMANA E CIRCUMFLEGREA –

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO – operatività servizio dalle 14.30 alle 17.30

da Montesanto per Torregaveta 14:41

da Cantieri per Torregaveta 14:32

da Mostra per Torregaveta 14:30

da Montesanto per Licola 14:48

da Quarto per Licola 14:32

da Soccavo per Licola 14:33

per Montesanto da Torregaveta 14:34

per Montesanto da Licola 14:44

per Montesanto da C.so V. Emanuele 14:32

per Montesanto da Soccavo 14:32

per Montesanto da Quarto 14:33

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Montesanto per

Torregaveta 17:21

Licola 17:12

per Montesanto da

Torregaveta 17:14

Licola 17:08