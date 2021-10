Sant’Egidio del Monte Albino, elezioni comunali 2021: canditati, liste e sondaggi. Segui lo spoglio in diretta

I residenti di Sant’Elidio del Monte Albino sono stati chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale della città. Ecco i candidati, le liste ed i sondaggi.

I candidati a sindaco sono due: Antonio La Mura e Roberto Marrazzo.

Elezioni comunali Sant’Egidio del Monte Albino: le liste

Candidato sindaco: Antonio La Mura

La Mura Sindaco per Sant’Egidio

Abbagnara Antonio

Attianese Giulia

Cordiano Francesca

De Angelis Francesco

De Rosa Giovanna

Grimaldi Pietro detto Pierino

Marra Carlo

Marrazzo Gianluigi Maria (Gianluigi)

Persico Mariano

Riccio Vincenzo

Zarrella Fortunata

Candidato sindaco: Roberto Marrazzo

Coraggio Sant’Egidio

Abagnara Lorenzo

Albanese Lucia

Belfiore Rosalba

Cascone Mario

Ferraioli Gerardo

Ferraioli Giuseppina

Marrazzo Francesco

Nocera Nicola

Orlando Vincenzo

Remasti Antonio

Sellitti Luisa

Strianese Annapia

Elezioni comunali: sondaggi

Al momento non sono ancora stati resi noti i sondaggi relativi alle Elezioni comunali, ma con l’avvicinarsi dell’election day è possibile che riusciremo a fornirvi tali dati. Visto anche il numero limitato di abitanti non è detto che le società specializzate decidano di concentrarsi per quanto concerne gli exit poll. In qualsiasi caso vi terremo aggiornati.

Elezioni comunali Sant’Egidio del Monte Albino: spoglio in tempo reale

Antonio La Mura

Roberto Marrazzo