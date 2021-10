SANT’AGNELLO. LA PATERNITA’ TENERA E FORTE DI SAN GIUSEPPE NELL’EPOCA DEI PADRI IN FUGA E DELL’ “INEDITA E PRESSANTE DOMANDA DI PADRE”.

Nell’ambito del percorso di formazione “Alla scoperta del padre…sul modello di Giuseppe”, il 30 settembre 2021 la nostra parrocchia ha ospitato nel Santuario di San Giuseppe don Lello Ponticelli, padre spirituale al Seminario Maggiore di Capodimonte, psicoterapeuta e vice-decano per l’isola di Procida e Rino Balzano, assistente sociale e coordinatore pedagogico delle comunità-alloggio “Piccoli passi grandi sogni”. Come ribadito più volte, questi incontri, oltre ad avere un mero scopo formativo, mirano a tessere una trama sempre più stretta di relazioni all’interno dei membri della nostra comunità parrocchiale. Condividiamo di seguito il report redatto da Alessandra Gargiulo, terziaria francescana.

Le Costituzioni Ofs ci ricordano che il francescano secolare per vocazione vive come realtà inseparabile il senso di appartenenza alla Chiesa. Condividere con la comunità parrocchiale un percorso di formazione unico è un esperienza che rafforza e valorizza il senso della comunione.

Giovedì scorso però c’era di più, non era solo

un volersi incontrare, mettere in comune delle esperienze, attingere dal bagaglio di chi, come il prof. Ponticelli e Rino, con sapienza e umiltà ha saputo farsi strumento nelle mani di Dio.

C’era una comunità che spera, che desidera guardare insieme nella stessa direzione, parlare un linguaggio che possa essere compreso da tutti: quello di una vita vissuta in pienezza alla luce degli insegnamenti di Gesù.

San Giuseppe in questo è un modello direi da riscoprire perché ci propone uno stile unico, lo stile dell’uomo che si interroga, con responsabilità e coraggio, davanti alle sfide della vita e si lascia illuminare dalla Luce di Dio che lo porta a trasformare i sogni in progetti, uno stile fatto di tenerezza, di forza, che lo spinge, al di là delle proprie fragilità e limiti, ad “esserci”, a farsi presenza non solo fisica ma relazionale.

Dimostriamoci grati di poter avere queste occasioni di crescita e di confronto. Che lo spirito Santo possa illuminare il nostro cammino parrocchiale per renderci testimoni autentici di Forza e Tenerezza. DAL POST DELLA PARROCCHIA