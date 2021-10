Sant’Agnello, incidente stradale in Via Balsamo. Donna investita mentre attraversava la strada

Sant’Agnello, intorno alle 19.00 di oggi si è verificato un incidente stradale in Via A. Balsamo. Una donna, mentre attraversava a piedi la sede stradale, è stata investita da un mezzo che sopraggiungeva e che non riusciva a fermare la propria corsa colpendola in pieno.

Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza per prestare i primi soccorsi ed i Carabinieri per ricostruire l’accaduto e le eventuali responsabilità.

Al momento non conosciamo altri particolari sull’esatta dinamica del sinistro e sulle condizioni della donna investita.