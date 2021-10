Sant’Agnello, incidente in autobus: la donna è illesa

Ieri un incidente in autobus ha spaventato i pendolari in penisola sorrentina. Una donna è caduta, probabilmente, in seguito ad una frenata o un movimento brusco del mezzo. Si tratta della mamma del comandante Gennaro Arma, ben noto a Sant’Agnello e in penisola sorrentina.

La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, dove i medici hanno potuto riscontrare alcune contusioni, ma a quanto pare la donna è pressoché illesa.

Auguriamo una pronta guarigione alla cara mamma del comandante Arma.