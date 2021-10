Sant’Agnello. Il delitto di Corso Crawford e altre storie.

Sembra il titolo di un libro giallo, ma è una passeggiata guidata lungo questa strada organizzata dall’UNITRE (università delle tre età), per soci, simpatizzanti e cittadini che hanno voglia di conoscere e sapere, di vedere e non solo guardare. Unica strada in penisola Sorrentina denominata Corso, e dedicata ad uno straniero. Il corso è una strada cittadina con agli estremi di inizio e di fine due piazze, nel nostro caso Corso Francis Marion Crawford collega la piazza di Sant’Agnello con quella della Marinella, il centro del paese con il mare. Essa è un piccolo museo a cielo aperto per quanto riguarda l’architettura liberty e non della serie di ville che la compongono, Villa Labanchi, Villa Savarese, Villa Elvira, Villa Celentano, Villa Rosaria.

Si parla da tempo della sua sistemazione, in quanto gli alberi di platano e tiglio nel loro sviluppo di crescita hanno deformato i marciapiedi e l’assetto stradale. L’importanza turistica è nota a tutti , sia per la presenza di strutture ricettive che per la fruizione di bar e pizzerie. Sarà quindi un viaggio tra storia e bellezza, rievocando anche fatti di cronaca, ma non per il mero gusto del noire, ma per quello che ci hanno lasciato. L’appuntamento è per sabato 23 ottobre , alle 17.30 in Piazzetta Marinella.