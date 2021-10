Sant’Agnello, Gian Michele Orlando “Mi ricandido a sindaco se vi sono le condizioni, il mandato è stato incompiuto”. Sentiamo a Piano di Sorrento l’ex primo cittadino santanellese, l’ingegner Gian Michele Orlanco, potrebbe anche candidarsi alla prossima tornata elettorale che vede il sindaco Sagristani impossibilitato per via della doppia sindacatura e del divieto del terzo mandato? “Sono disponibile a ricandidarmi a sindaco se vi sono le condizioni, fra l’altro il mio mandato precedente è stato incompiuto, ho terminato la consiliatura anzitempo , quindi ho qualcosa da completare” . E il sindaco Piergiorgio Sagristani cosa farà? “Non lo so, non so cosa farà Peppe Gargiulo per esempio, se sceglierà qualcun altro , credo che aspetti eventualmente la modifica della legge che vieta il terzo mandato, ma non è detto che io debba essere per forza contro Sagristani”