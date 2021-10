Sant’Agnello Calcio: “Il calcio è così, gioie e dolori”

Il Sant’Agnello fa una panoramica del weekend calcistico che ha tenuto impegnate le sue squadre, tra soddisfazioni e delusioni: “Il calcio è così, gioie e dolori da sempre, ma a noi piace anche per questo!!! La nostra prima squadra non riesce nel filotto di prestazioni positive e cade in casa contro una esperta Salernum Baronissi: 2-3 è il risultato finale il quale la dice tutta su come hanno stretto i denti fino all’ultimo i nostri ragazzi. L‘under 19 riesce a vincere il primo derby dell’anno, battendo i pari età del Vico Equense al Comunale di Massaquano, con il risultato di 0-2. L’Under 17 regionale, in mattinata nelle mura amiche, recupera una partita data per persa contro la San Sebastiano Calcio Mazzo e riesce a strappare un pareggio ad una delle società più blasonate della Campania. 3-3 è il risultato finale. L’Under 15 Regionale assiste alla partita dei loro compagni più grandi dagli spalti e scende in campo con qualcosa in più della Boys Caivanese, trovando così la loro prima vittoria per 6-2. Aspettiamo l’ultimo match che chiuderà il weekend sportivo: l’Under 18 si giocherà mercoledì al comunale di Sant’Agnello alle 15:30 contro la Soccer Friends”.