Sant’Agata sui due Golfi, l’Osteria “Lo Stuzzichino” premiata come Chiocciola Slow Food 2022

Sant’Agata sui due Golfi. Una famiglia, l’osteria “Lo Stuzzichino”, premiati come Chiocciola Slow Food.

Ed il titolare Mimmo De Gregorio ringrazia con queste parole: «Un riconoscimento importante non solo per noi, ma per tutto il comparto di filiera che circonda il nostro territorio a partire da voi agricoltori, artigiani di qualità, allevatori e pescatori. Un ringraziamento va alla mia famiglia che mi sostiene e mi sopporta come pure a tutto il mio staff sia di sala che di cucina. Grazie di vero cuore a tutti voi che ci date sempre grande entusiasmo ed energia nel fare sempre meglio, buono, pulito e giusto».