Sant’Agata sui Due Golfi, l’omaggio alla tomba di Violetta Elvin Prokhorova

Sant’Agata sui Due Golfi. Venerdì 8 ottobre 2021, alle ore 11.00, si svolgerà una cerimonia di omaggio alla tomba della danzatrice russa Violetta Elvin Prokhorova, presso il Cimitero di Santa Maria della Neve. A conclusione un significativo momento musicale, a cura della Società dei Concerti di Sorrento, con l’esecuzione della violinista russa, Anna Velichko, di un assolo sul tema principale de “La bella addormentata” di Tchaikovsky. La “Società dei Concerti di Sorrento”, guidata artisticamente dal Maestro Paolo Scibilia, ha inteso, in tal modo, partecipare alla commemorazione della grande artista coreutica. Una scelta non casuale, in quanto donna Violetta si diplomò al Bolshoi con quella interpretazione, la stessa che danzò, magistralmente, nel 1953, a Londra, a Covent Garden, con il Royal Ballet, per la festa d’incoronazione della giovane Regina Elisabetta II. “La bella addormentata”, infine, rappresenta il filo rosso che lega, sul piano artistico, il romanzo biografico “Dance The Love – Una stella a Vico Equense” di Raffaele Lauro, organizzatore della cerimonia, che si terrà alla presenza dei familiari, dei sindaci e degli estimatori di Donna Violetta in Penisola Sorrentina.