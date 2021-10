Sant’Agata sui Due Golfi, domani omaggio a Violetta Elvin Prokhorova

Sant’Agata sui Due Golfi (NA) Domani, 8 ottobre, alle ore 11:00 omaggio alla grande ballerina russa Violetta Elvin Prokhorova vedova Savarese, per tutti Donna Violetta. Étoile e donna dalla grazia inconfondibile, di stile raffinato, dal garbo e dolcezza uniche. Riferimento del balletto mondiale che per amore abbondò la danza e il Royal Ballet di Londra per trasferirsi in Penisola sorrentina come racconta lo scrittore e giornalista Raffaele Lauro nel romanzo che le ha dedicato “Dance The Love” (2016). Sebbene i rapporti con il regime stalinista furono molto ostici, Violetta Elvin Prokhorova fu sempre orgogliosa della sua Russia, rivelando una tempra molto forte anche nei momenti più amari, del resto il Teatro Bol’šoj che la vide affermarsi da subito è il palcoscenico che incorona solo le più grandi in assoluto e il Royal Ballet di Londra, poco tempo dopo, ne certificò il talento. A Violetta Elvin Prokhorova (Mosca 1923 – Vico Equense 2021), presso il Cimitero di Santa Maria della Neve, in Sant’Agata sui Due Golfi del Comune di Massa Lubrense, domani sarà dunque dedicata una cerimonia di commemorazione a cui seguirà un significativo momento musicale, a cura della Società dei Concerti di Sorrento, con l’esecuzione della violinista russa, Anna Velichko, di un assolo sul tema principale de “La bella addormentata” di Tchaikovsky. La “Società dei Concerti di Sorrento”, con il suo Direttore artistico il M° Paolo Scibila, ha inteso, in tal modo, partecipare alla commemorazione della grande rappresentante dell’arte coreutica, prima ballerina del Teatro Bol’šoj di Mosca e del Royal Ballet di Londra, che fin dal 1956 ha eletto la Penisola Sorrentina a sua seconda patria. “La bella addormentata” di Tchaikovsky fu interpretata magistralmente dall’allora trentenne Donna Violetta, (1953) alla Royal Opera House, Covent Garden in Londra, in occasione dell’incoronazione della Regina Elisabetta II, come ci racconta sempre in “Dance The Love”, il Segretario generale di Unimpresa Dott. Raffaele Lauro, che è anche l’organizzatore della cerimonia, che si terrà alla presenza dei familiari, dei sindaci e degli estimatori di questa indimenticabile stella dell’arte coreutica internazionale. di Luigi De Rosa

Violetta Elvin Prokhorova con l’On. Raffaele Lauro (foto d’archivio)

info: http://www.raffaelelauro.it

Anna Velichko, musicista