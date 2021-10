Sant’Agata ha salutato per l’ultima volta l’89enne Carolina Russo, per tutti Zazà

Sant’Agata alle 10.00 di oggi, nella Chiesa Parrocchiale, ha porto l’estremo saluto alla sua cittadina Carolina Russo vedova De Simone, per tutti affettuosamente Zazà, che all’età di 89 anni ha raggiunto in cielo il suo amato sposo con il quale per tanti ha gestito un’attività commerciale.

Ad accompagnarla con la preghiera nel suo ultimo viaggio i figli Tommaso, Agata ed Antonino, il genero, la nuora, i nipoti ed i parenti tutti che l’hanno affidata con amore all’infinita Misericordia di Dio.

La redazione di Positanonews si stringe al dolore dei familiari ai quali porge le più sentite condoglianze.