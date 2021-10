Sant’Agata ancora incidenti, auto ribaltata. Giovane in ospedale a Sorrento, i particolari

Grave incidente questa notte alle 2.30 dove una autovettura dopo un incidente nella zona di Sant’Agata sui due Golfi, di Massa Lubrense si è ribaltata .

Sulla vicenda emergono altri particolari, intanto questa zona è scenario troppo spesso di incidenti

Proprio per l’urto che ha subito si è ribaltata e l’abitacolo è stato reso inservibile, mentre il giovane che vi era a bordo è stato soccorso dagli altri automobilisti in transito che lo hanno aiutato ad uscire dall’auto. Nella zona è intervenuto il 118 di Sorrento che ha provveduto ad adagiarlo sulla barella e ad a caricarlo sull’ambulanza ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sorrento per i necessari accertamenti. Infatti fino all’arrivo del 118 gli automobilisti che lo hanno soccorso lo hanno adagio sull’asfalto, senza muoverlo perché si temevano delle lesioni per come è accaduto il sinistro. Poi si sono portare anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso ed hanno raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto