San Vito Positano-Polisportiva San Giuseppe: la terna arbitrale

Il Comitato Regionale Arbitri ha ufficializzato le designazioni per le gare valide per il settimo turno del girone d’andata di Promozione. I gialloblù di Di Martino saranno di scena al Cerulli di Massa Lubrense col l’obiettivo di risollevare la china dopo due sconfitte consecutive. I giallorossi di mister Gargiulo cercano anche loro un riscatto dopo la sconfitta con il San Sebastiano ed il pareggio con l’Atletico Pagani. Sarà Emanuele Rotondo a dirigere l’incontro. Il fischietto di Frattamaggiore sarà coadiuvato dai guardalinee Julian Giunta e Salvatore Capasso, entrambi della sezione di Ercolano. Calcio d’inizio in programma domani alle ore 15:30.