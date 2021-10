Salvatore Cappiello è il nuovo Sindaco di Piano di Sorrento

Piano di Sorrento (NA) I cittadini di Piano di Sorrento hanno deciso di cambiare, dopo cinque anni la fascia tricolore passa dal medico Dr. Vincenzo Iaccarino all’imprenditore Salvatore Cappiello, 51 anni, sposato, con due figli. Lo scrutinio ha visto Salvatore Cappiello prendere il largo fin dalle prime ore. Alla fine sono state più di mille le preferenze di differenza tra i due contendenti. Il dato ufficioso racconta di un neo sindaco che è arrivato ad ottenere il 60 per cento dei consensi, contro il 40 per cento del cardiologo Vincenzo Iaccarino, i dati ufficiali invece del Ministero degli Interni parlano di un’affluenza alle urne del 67,47 per cento. Salvatore Cappiello è entrato in Consiglio comunale per la prima volta a 18 anni restandoci fino al 1993, è stato anche l’ultimo segretario della DC di Piano di Sorrento ed è stato presente nel Consiglio comunale carottese ininterrottamente dal 1988 al 2016, ricoprendo diversi ruoli nella vita amministrativa della città tra i quali quella di vice sindaco con Giovanni Ruggiero Sindaco. Salvatore Cappiello, che non è nuovo agli exploit elettorali, visto che nel 2011 fu il più votato in assoluto con 666 preferenze, è dunque il neo Sindaco di Piano di Sorrento. La cittadinanza sceglie un uomo di esperienza con una lunga gavetta politica alle spalle. Andando ad analizzare i dati elettorali a regalargli la fascia tricolore sono i Colli di San Pietro che tributano a Cappiello una votazione quasi plebiscitaria. “ForteMente Piano” è la lista vincente composta da fedelissimi e nuovi alleati che entrano con lui nella Casa comunale.