Salerno: vietata la presenza della Stampa al Comune

Si è insediata la nuova Giunta comunale a Salerno, città capoluogo della provincia di Salerno, risultsta dagli accordi conseguenti alle elezioni dello scorso inizio mese, e già una grossa polemica divampa assalendo il sindaco della città

Difatti alla Stampa è stata vietata la presenza a Palazzo di città molto inspiegabilmente.

Il fatto ha sucitato le re4azioni del presidente dell’ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, che ha voluto collegare i divieti di questo martedì mattina con l’inchiesta che vede coinvolti il Comune (assessore ai domiciliari e sindaco indagato) e la cooperativa sociale.

L’opposizione per voce di Enzo Fasano, di Forza Italia, e Michele Sarno, candidato sindaco per il centrodestra, ha promesso grande battaglia, chiedendo in primis le dimissione del sindaco Napoli.