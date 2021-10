Salerno: sospensione del Consiglio comunale di Cicerale e nomina del Commissario prefettizio

Salerno: sospensione del Consiglio comunale di Cicerale nel Cilento e nomina del Commissario prefettizio

Il Prefetto di Salerno, Fancesco Russo, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Cicerale ed ha nominato Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune, a causa delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri, così come si legge nel comunicato stampa, in attesa del decreto di scioglimento del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica, il Viceprefetto dott. Roberto Amantea.

È giunta al capolinea in anticipo l’Amministrazione civica di Cicerale guidata dal sindaco, Gerardo Antelmo, sfiduciato da sette consiglieri comunali che, stamane, hanno protocollato le proprie dimissioni dalla carica, sciogliendo di fatto l’assise civica. In carica dalla primavera del 2019, Antelmo, raggiunto dalla notizia mentre di trova a Zurigo per impegni di lavoro, è stato dunque defenestrato dalle firme del vicesindaco Pietro Cafasso, dai consiglieri di maggioranza Giovanni Avenia, Nicola Rizzo e Daniele Verdevalle, unitamente agli esponenti dell’opposizione Rosanna Cammarota, Domenico Corrente e Domenico Tesoniero. Una decisione, drastica, che giunge poco prima dell’approvazione del nuovo Puc, inserito all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale di cui bisognava fissare solo la data di convocazione, atto atteso da tempo dalla locale comunità.