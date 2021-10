Salerno: ruba portafogli sul treno e fa compere con il bancomat, arrestato uomo di 42 anni. Un uomo è stato arrestato a Salerno per furto e utilizzo fraudolento di carta di debito.

E’ stata la stessa vittima a fermare la Polfer che immediatamente ha cercato di acciuffare il ladro. Il ragazzo napoletano, ha subito spiegato ai poliziotti la situazione, dichiarando di aver subito il furto del portafoglio a bordo di un treno regionale. Il ladro, un uomo 42enne di origine cubana, sarebbe poi fuggito fuori dalla stazione della città di Salerno. Proprio in quegli attimi, infatti, la vittima avrebbe ricevuto una notifica di pagamento relativo ad un acquisto avvenuto a pochi metri dalla stazione.

L’uomo, si sarebbe infatti recato “a fare spese” in un esercizio commerciale non molto lontano dalla stazione ferroviaria. I poliziotti, raggiunto il negozio hanno sorpreso il ladro all’uscita del negozio. Colto in flagranza di reato per furto ed indebito utilizzo della carta è stato immediatamente arrestato e portato in caserma.