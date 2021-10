Salerno, elezioni comunali 2021: candidati, liste e sondaggi. Segui lo spoglio in diretta

I residenti di Salerno sono stati chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale della città. Ecco i candidati, le liste ed i sondaggi.

Vediamo allora i candidati, le liste, i sondaggi ed i risultati sulle comunali per la città di Salerno.

Elezioni comunali Salerno: i candidati

I canditati sindaco per le elezioni comunali di Salerno sono nove: Vincenzo Napoli, Michele Sarno, Elisabetta Barone, Antonio Cammarota, Simona Libera Scocozza, Oreste Agosto, Gianpaolo Lambiase, Maurizio Basso e Annamaria Minotti.

I candidati sindaci con tutte le liste che li sostengono

Vincenzo Napoli

Progressisti per Salerno

Campania libera

Salerno per i giovani

Salerno con voi

Popolari e moderati

Partito socialista

Europa verde

Per Salerno

Centro democratico – Salerno viva

Michele Sarno

Fratelli d’Italia

“Forza Italia – Udc – Liberal Socialisti”

Prima Salerno

Io sono Salernitano

Diversi ma uguali

Rinascita – Sarno sindaco

Elisabetta Barone

Oltre

Movimento 5 Stelle

Davvero Verdi

Salerno in comune

Salerno città aperta

“Semplice Salerno – primavera salernitana”

“Waves”

Antonio Cammarota

La nostra libertà

La città del mare

Noi Salerno

Simona Libera Scocozza

Attivisti per Salerno

Terra libera

Oreste Agosto

Figli delle chiancarelle

Gianpaolo Lambiase

Salerno di tutti

Maurizio Basso

Movimentiamoci

Annamaria Minotti

Abilitiamo l’autismo h24

Elezioni comunali Salerno: sondaggi

Al momento non sono stati resi noti ancora sondaggi relativi alle Elezioni comunali ma con l’avvicinarsi dell’election day è possibile che riusciremo a fornirvi tali dati. Visto anche il numero limitato di abitanti non è detto che le società specializzate decidano di concentrarsi per quanto concerne gli exit poll o i sondaggi sul centro nel Napoletano. In qualsiasi caso vi terremo aggiornati.

Elezioni comunali Salerno: spoglio in tempo reale

Vincenzo Napoli

Michele Sarno

Elisabetta Barone

Antonio Cammarota

Simona Libera Scocozza

Oreste Agosto

Gianpaolo Lambiase

Maurizio Basso

Annamaria Minotti