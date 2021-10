Salerno, due persone violano la quarantena fiduciaria e sette sanzionati senza mascherina

Negli ultimi giorni la Polizia di Stato, insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali, Polizia Provinciale e i Militari dell’Esercito Italiano, ha eseguito controlli

i luoghi di maggiore frequentazione, attraverso presidi interforze flessibili in grado di assicurare tempestività e velocità d’intervento. Complessivamente, sono state controllate 6027 persone e 774 esercizi commerciali; chiuso un esercizio commerciale chiuso temporaneamente; 7 persone sanzionate per mancato uso della mascherina; 2 persone denunciate per violazione della quarantena fiduciaria.