Salerno. Alla guida senza green pass, autista della Sita sospeso

Sperava di non essere scoperto, incurante del decreto legge che dal 15 ottobre scorso ha reso il green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, pubblici o privati che siano. Per qualche giorno è riuscito a non incappare nei controlli a campione disposti dalla società per la quale lavorava, ma nei giorni scorsi per un autista della “Sita” no vax, sono scattate le sanzioni previste dal decreto.

L’uomo non aveva ottemperato all’obbligo di autodenunciarsi in quanto non vaccinato, né si era sottoposto a tampone. L’azienda di trasporto pubblico locale aveva informato tutti i propri dipendenti sulle regole da seguire. Chi è in possesso di green pass è solo tenuto a mostrarlo in caso di controlli quotidiani a campione; quelli che, invece, non sono vaccinati dovrebbero autosegnalarsi fin da subito, comunicandolo all’azienda. In tal caso per il dipendente non vaccinato si aprono due strade: quella dell’immediata sospensione dal lavoro e dallo stipendio, senza, tuttavia, il rischio di perdere il proprio posto di lavoro, oppure quella di sottoporsi ogni 48 ore ad un tampone che accerti la negatività al Coronavirus.

Fatto sta che l’autista della “Sita”, incurante delle eventuali conseguenze alle quali sarebbe andato incontro, ha scelto una terza strada, quella del silenzio, sperando di restare il più a lungo possibile in una sorta di limbo, senza mettereminimamente in conto né gli eventuali controlli né tantomeno le sanzioni che, nel suo caso, sarebbero scattate anche in misura maggiore. Alla fine, ad una settimana circa dall’entrata in vigore dell’obbligo di mostrare la certificazione verde, l’uomo è stato scoperto.