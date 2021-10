Salernitana: oggi all’Arechi per un solo risultato,Vincere!

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Aya, Strandberg, Jaroszynski; Kechrida, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Ribery; Gondo, Simy. A disp. Fiorillo, Russo, Schiavone, Bonazzoli, Djuric, Gagliolo, Zortea, Obi, Delli Carri, Vergani. All. Colantuono.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Cutrone, Pinamonti. A disp. Ujkani, Hvalic, Stulac, Mancuso, Bajrami, La Mantia, Fiamozzi, Asllani, Tonelli, Zurkowski, Viti, Parisi. All. Andreazzoli.

ORE 14.15 LA FORMAZIONE UFFICIALE DELL’EMPOLI. Andreazzoli stravolge tutto: tandem pesante composto da Cutrone e Pinamonti, in panchina Bajrami, Tonelli e Viti.

ORE 13.58. LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA SALERNITANA. A sorpresa anche Gagliolo parte dalla panchina, probabilmente per dare il cambio a Strandberg in caso di necessità. Il terzetto titolare è completato da Aya e Jaroszynski.ORE 13.50. C’è anche il generale Ugo Marchetti in tribuna allo stadio Arechi. Al centro delle polemiche dopo il duro comunicato post esonero di Castori, il reggente del sodalizio granata ha voluto rincuorare e motivare la squadra negli spogliatoi nel pre-gara

ORE 13.45. Ultimissime di formazione. Confermate le indiscrezioni della vigilia, Ribery agirà alle spalle di Gondo e Simy. In difesa Strandberg stringe i denti, in luogo di Gyomber c’è Aya: Gagliolo giocherà regolarmente come braccetto mancino.

Il ritorno di Colantuono, la necessità di tornare alla vittoria e cancellare l’amaro ko di La Spezia. La Salernitana con l’Empoli è chiamata al successo, obbligatorio per restare aggrappati al carrozzone salvezza.

fonte salernitana news