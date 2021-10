Salernitana in totale emergenza prepara la sfida di sabato

I rientri di Gondo e Obi non cambiano i piani di Castori, costretto a rinunciare ad almeno cinque potenziali titolari.

Dubbio modulo e formazione per il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori che, a causa dell’indisponibilità di molti calciatori, sta pensando di tornare all’antico e riproporre il 3-5-2. Numericamente, infatti, solo il reparto difensivo può contare su diversi elementi ed è assolutamente probabile che il trainer marchigiano possa giocarsela con tre centrali puri e due esterni che sappiano spingere e contenere. Obi e Gondo saranno convocati ed è una buona notizia, ma ovviamente non sono al top e partiranno dalla panchina. Out, invece, Bonazzoli, Ribery, Lassana Coulibaly, Ruggeri, Bogdan e Capezzi: quasi tutti non giocheranno nemmeno contro l’Empoli e rischiano di saltare pure la sfida di Venezia che precederà il derby. E così, dinanzi a Belec, spazio a Gyomber, Strandberg e Gagliolo, con Ranieri a sinistra (vinto il ballottaggio con Jaroszynski) e Kechrida a destra. Occhio, però, all’insidia Veseli. In mediana agiranno Di Tacchio, Coulibaly e Kastanos, con Djuric al fianco di Simy. Un tandem che Castori non vede complementare, ma che va schierato per cause di forza maggiore.

