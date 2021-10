Salernitana: esonerato Castori!

Le sei sconfitte nelle prime otto giornate di campionato potrebbero costare caro a mister Fabrizio Castori. La Salernitana sta decidendo in questi istanti di non aspettare le gare contro Empoli e Venezia ma di esonerare da subito l’allenatore protagonista della promozione in serie A. Troppo pochi i 4 punti in 8 partite. La scelta per il sostituto dovrebbe essere tra Stefano Colantuono (che sembra in vantaggio) e Giuseppe Iachini.

fonte tuttosalernitana.com