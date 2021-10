Salernitana, Castori dopo l’esonero a Vietri sul Mare: la foto struggente che fa il giro dei social

Sportmediaset ha geolocalizzato sul lungomare di Vietri sul Mare Fabrizio Castori, l’allenatore della Salernitana, pochi attimi prima del suo esonero. La foto è struggente, un uomo sommerso dai suoi pensieri, dai quali ora è costretto a voltare pagina. Tutto ciò non è mai facile, soprattutto per chi quella squadra l’ha vista crescere e l’ha guidata verso l’apice del successo in Serie B e poi con la promozione in serie A, festeggiata da tutta Salerno e provincia.

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Fabrizio Castori. Ringraziandolo per la professionalità profusa e gli obiettivi raggiunti insieme la Società augura al tecnico le migliori fortune umane e professionali. Queste le parole con cui il club ha ufficializzato l’esonero di Castori, al quale va un nostro caloroso abbraccio.