Salernitana: a Venezia con la difesa a quattro e Ribery dietro le due punte

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA – SALERNITANA – STADIO PENZO (ORE 18.30)

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Busio, Kiyine; Aramu, Forte, Okereke. A disp. Mäenpää, Neri, Ampadu, Ebuehi, Haps, Modolo, Schnegg, Svoboda, Dor Peretz, Tessmann, Henry, Sigurðsson. All. Zanetti

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribèry; Bonazzoli, Djuric. A disp. Fiorillo, Russo, Jaroszynski, Schiavone, Aya, Gondo, Kechrida, Simy, Gagliolo, Delli Carri, Vergani. All. Colantuono

Arb. Di Bello di Brindisi

Diretta: Dazn.com

Quarantacinque minuti buttati, l’ennesima partita persa, un altro scontro diretto gettato al vento per capire ciò che Fabrizio Castori aveva faticosamente dovuto metabolizzare. Ci è arrivato (tardivamente) anche Stefano Colantuono che al Penzo di Venezia ripropone il 4-3-1-2 già visto all’opera nella ripresa contro l’Empoli. Soltanto un risultato positivo può tenere la Salernitana aggrappata al treno salvezza, soltanto una vittoria può riportare un po’ di sereno in un ambiente scosso dai risultati negativi e dalla mancata chiarezza sul futuro societario.

Il tecnico granata chiede gli straordinari a Ribery, protagonista di una prestazione quasi commovente per orgoglio e generosità contro l’Empoli. Il francese agirà dietro Djuric e Bonazzoli, riproposto dal 1’ dopo settimane di inspiegabili accantonamenti. In mezzo c’è Obi con Di Tacchio e Kastanos, in difesa recupera Gyomber che finalmente trasloca al centro in coppia con Strandberg. A destra fiducia a Zortea in luogo del tunisino Kechrida, a sinistra ancora spazio a Ranieri. Esordio dal 1′ per l’ex Cremonese che sul suo binario di pertinenza dovrà vedersela con un cliente scomodo come Okereke. Tra i pali inamovibile Belec.

In casa Venezia partiranno dal 1’ gli ex Molinaro e Kiyine. Zanetti non derogherà dal suo 4-3-3, marchio di fabbrica preciso fin dalla scorsa sorprendente stagione. In avanti fari punti sul tridente Aramu-Forte-Okereke. Partirà dalla panchina Henry.

fonte: salernitana news